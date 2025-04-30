На рынке трансграничных платежей растёт недоверие из-за задержек в расчетах

На рынке трансграничных расчетов усиливаются конфликты между импортёрами и платёжными агентами. Импортёры, не дождавшись денег или столкнувшись с задержками, всё чаще подают заявления в полицию на посредников.
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