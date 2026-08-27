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В Госдуму внесли законопроект об индексации невыплаченной по решению суда пенсии

В Госдуму внесли законопроект об индексации невыплаченной по решению суда пенсии

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Правительство России направило в Госдуму законопроект об особом порядке индексации страховых пенсий, выплаты которых задержали по решению суда.

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