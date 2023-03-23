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33 kanal: на Украине наметилась «опасная тенденция» из-за призывов к переговорам с Россией

33 kanal: на Украине наметилась «опасная тенденция» из-за призывов к переговорам с Россией

Рост числа украинцев, выступающих за мирное урегулирование конфликта с Россией, стал «опасной тенденцией» для киевских властей.

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