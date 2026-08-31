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ИА Реалист

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Доллар теряет долю, но остаётся вне конкуренции

Доллар теряет долю, но остаётся вне конкуренции

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Доллар США остаётся главной резервной валютой мира, однако его позиции ослабевают.

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