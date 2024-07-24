В школы Петербурга в этом году вернутся уроки труда

Это поможет детям с профориентацией В школы Петербурга возвращаются уроки труда, сообщила в ходе выступления на заседании городского правительства председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.
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