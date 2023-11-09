Вашингтон намерен уничтожить проект «Арктик СПГ-2».

США стремятся снизить доходы России от экспорта нефти и газа. В связи этим Вашингтон уже ввел санкции в отношении «Арктик СПГ-2», реализующего проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ).
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