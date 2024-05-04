Экс-участковый получил срок за мошенничество и помощь оргпреступникам

В Москве экс-полицейский получил 4 года колонии за мошенничество и помощь ОПС В Москве суд приговорил бывшего участкового уполномоченного полиции 35-летнего Владимира Герасимчука к четырем годам лишения свободы за мошенничество и помощь организованному преступному сообществу (ОПС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии