Страна и люди
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Страна и люди

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Экс-участковый получил срок за мошенничество и помощь оргпреступникам

Экс-участковый получил срок за мошенничество и помощь оргпреступникам

В Москве экс-полицейский получил 4 года колонии за мошенничество и помощь ОПС В Москве суд приговорил бывшего участкового уполномоченного полиции 35-летнего Владимира Герасимчука к четырем годам лишения свободы за мошенничество и помощь организованному преступному сообществу (ОПС).

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