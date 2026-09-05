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proavto21

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Двухвальная логика: зачем ДВС снова пробуют сделать по-новому

Двухвальная логика: зачем ДВС снова пробуют сделать по-новому

Когда речь заходит о двигателях внутреннего сгорания, у многих возникает ощущение, что эта тема давно закрыта и все возможные идеи уже перепробованы.

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Новый комментарий от пользователя
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Константин Самарин

Если при рядном расположении четырех, или большего количества цилиндров, с одним валом, выход одного из строя, не вызывает полной непригодности двигателя, и он, хоть и с меньшей мощностью, продолжит работать, то как поведет себя двигатеьь с двумя валами, еще вопрос.