Двухвальная логика: зачем ДВС снова пробуют сделать по-новому

Когда речь заходит о двигателях внутреннего сгорания, у многих возникает ощущение, что эта тема давно закрыта и все возможные идеи уже перепробованы.
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Если при рядном расположении четырех, или большего количества цилиндров, с одним валом, выход одного из строя, не вызывает полной непригодности двигателя, и он, хоть и с меньшей мощностью, продолжит работать, то как поведет себя двигатеьь с двумя валами, еще вопрос.