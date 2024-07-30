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Артиллеристы ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт и несколько групп пехоты ВСУ

Артиллеристы ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт и несколько групп пехоты ВСУ

Министерство обороны РФ Российский артиллерийский расчет под командованием ефрейтора Сергея Тхоренко во время поддержки наших подразделений, ведущих наступление, уничтожил наблюдательный пункт, минометный расчет и несколько групп пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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