Министерство обороны РФ Российский артиллерийский расчет под командованием ефрейтора Сергея Тхоренко во время поддержки наших подразделений, ведущих наступление, уничтожил наблюдательный пункт, минометный расчет и несколько групп пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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