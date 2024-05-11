Еще одна группа украинских военных сдалась ВС РФ в Харьковской области

Сдавшиеся в плен украинские военные в Харьковской области. Кадр из видео канала «Опознай хохла по чубу» В ходе начавшегося наступления российской армии в Харьковской области целый ряд украинских военных не стали пытаться стоять до конца, а предпочли сдачу в плен.