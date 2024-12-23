Андрей Аршавин: «В детстве я долго верил в Деда Мороза»

Заместитель генерального директора ФК «Зенит» по споривному развитию, легенда футбола — о шестом чемпионстве «Зенита» и о том, чего стоит ждать от команды в наступающем году —Андрей Сергеевич, в конце года по традиции принято подводить итоги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии