АвтоВАЗ пока об этом молчит, но говорят инсайдеры: стартовал серийный выпуск Lada Niva Legend с ABS. Если ранее такие машины выпускались в единичных экземплярах в рамках отработки технологии, то за вчерашний день было собрана первая партия из 50 машин.