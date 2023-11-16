АвтоВАЗ пока об этом молчит, но говорят инсайдеры: стартовал серийный выпуск Lada Niva Legend с ABS. Если ранее такие машины выпускались в единичных экземплярах в рамках отработки технологии, то за вчерашний день было собрана первая партия из 50 машин.
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