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ИА Регнум

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Зеленский нанес ответный удар по НАБУ, но торпеда «Кравченко» дала осечку

Зеленский нанес ответный удар по НАБУ, но торпеда «Кравченко» дала осечку

Ночь на 14 сентября для бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко оказалась долгой: он сам и его жена выехали за границу.

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