15 животных, которые знают, как привести себя в форму к весне

Если вы решили привести себя в форму, то это уже половина успеха. Дальше надо всего лишь надеть кроссовки и двигаться! Двигаться вперед, назад, вверх, вниз, быстро, медленно, а главное, с большим энтузиазмом.
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