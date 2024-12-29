Медведев подарил школьнице из Херсонской области телескоп

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подарил ученице шестого класса Алине из Херсонской области телескоп в рамках новогодней акции «Елка желаний», сообщили в официальном Telegram-канале партии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии