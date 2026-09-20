На Камчатке мужчина погиб при нападении медведя

В Усть-Камчатском округе Камчатки мужчина погиб при нападении медведя. По информации администрации муниципалитета, на территории ведутся поиски хищника, введен режим повышенной готовности.
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