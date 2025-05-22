Делегация ВМФ приняла участие в Международной военно-морской выставке в Малайзии

РИА Новости/Александр Гальперин Делегация ВМФ РФ под руководством замглавнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Воробьева поучаствовала в Международной военно-морской выставке LIMA 2025, которая проходит на острове Лангкави в Малайзии.
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