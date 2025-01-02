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Генменеджер «Трактора» об уходе Тертышного: «Будет лучше, если Никита станет играть у Ларионова. Хоккей «Торпедо» ему очень подходит»

Ранее 26-летний форвард перешел в «Торпедо». Челябинцы получили Дениса Почивалова и спортивные права на Павла Дорофеева.

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