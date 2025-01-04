В Татарстане ожидается метель и сильный ветер

В Татарстане 5 января ожидается ухудшение погодных условий. По данным Гидрометцентра РТ, в республике прогнозируются метель с мокрым снегом и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.
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