11 лет дома: приморцы отметили годовщину присоединения Крыма и Севастополя Во Владивостоке у вечного огня на Корабельной набережной более 500 неравнодушных граждан отметили 11 годовщину воссоединения с Россией Крыма и Севастополя.
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