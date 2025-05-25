«Слепая зона» рядом с Солнцем: почему астероиды Венеры – это бомба замедленного действия для Земли?

Знаете, когда мы думаем об астероидной угрозе, на ум обычно приходят здоровенные камни из Главного пояса между Марсом и Юпитером или шустрые околоземные объекты, которые НАСА и другие агентства старательно каталогизируют.
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