Циклон покидает Петербург, но редкие снежинки все еще кружат в воздухе. По данным синоптиков, снежный покров в городе достиг 20 сантиметров, что не стало рекордом для ноября.
Петербуржцы продолжают жаловаться на снег, но в Смольном отмалчиваются
Комментарии
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demyr150648
Да все нормально, ребята, у азиков снега ведь нет, чего и вам возмущаться? Природа есть природа, вот на нее и ей самой - источнику ваших бед - и жалуйтесь: у нас в стране много таких важных, все воруующих и не преследуемых законом за природное беззаконие. Не будет у вас ничего ни хорошего, ни лучшего. Да, мигрантов высокообразованных в Питере много, наверное, вот вместо них снежок для них и убирайте. Сами же выбирали своего губера, ну ,по Сеньке и шапка!
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