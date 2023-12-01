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Петербуржцы продолжают жаловаться на снег, но в Смольном отмалчиваются

Петербуржцы продолжают жаловаться на снег, но в Смольном отмалчиваются

Циклон покидает Петербург, но редкие снежинки все еще кружат в воздухе. По данным синоптиков, снежный покров в городе достиг 20 сантиметров, что не стало рекордом для ноября.

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Комментарии
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demyr150648
Да все нормально, ребята, у азиков снега ведь нет, чего и вам возмущаться? Природа есть природа, вот на нее и ей самой - источнику ваших бед -  и жалуйтесь: у нас в стране много таких важных, все воруующих и не преследуемых законом за природное беззаконие. Не будет у вас ничего ни хорошего, ни лучшего. Да, мигрантов высокообразованных в Питере много, наверное, вот вместо них снежок для них и убирайте. Сами же выбирали своего губера, ну ,по Сеньке и шапка!
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