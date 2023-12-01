Петербуржцы продолжают жаловаться на снег, но в Смольном отмалчиваются

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demyr150648

Да все нормально, ребята, у азиков снега ведь нет, чего и вам возмущаться? Природа есть природа, вот на нее и ей самой - источнику ваших бед - и жалуйтесь: у нас в стране много таких важных, все воруующих и не преследуемых законом за природное беззаконие. Не будет у вас ничего ни хорошего, ни лучшего. Да, мигрантов высокообразованных в Питере много, наверное, вот вместо них снежок для них и убирайте. Сами же выбирали своего губера, ну ,по Сеньке и шапка!