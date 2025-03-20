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Адвокат раскрыл тайну пропажи наследства отца Киркорова — делить нечего

Адвокат раскрыл тайну пропажи наследства отца Киркорова — делить нечего

Адвокат поделился своим экспертным мнением. Филипп Киркоров Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look PressАдвокат Александр Добровинский, близкий друг Филиппа Киркорова, исключил возможность, что последняя жена Бедроса Киркорова сможет претендовать на его наследство, так как они были в разводе.

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