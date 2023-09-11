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70-летний Магат хочет возглавить сборную Германии: «Сейчас срочно нужен кто-то, кто сможет собрать неуверенную в себе команду, и я умею это»

70-летний Магат хочет возглавить сборную Германии: «Сейчас срочно нужен кто-то, кто сможет собрать неуверенную в себе команду, и я умею это»

Ранее из сборной после 4 поражений в пяти играх уволили Ханси Флика. «Я не знаю, какие требования у Немецкого футбольного союза (DFB) для кандидата на эту позицию.

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