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Развитие экономики – центральная тема рабочей поездки полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щеголева в Ивановскую область

Развитие экономики – центральная тема рабочей поездки полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щеголева в Ивановскую область

Вопросы развития экономики и создание благоприятных условий для деятельности добросовестных участников экономических отношений в регионе обсудили на совещании с участием полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щеголева и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

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