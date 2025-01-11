"Семья – самый правильный вариант жизни": Секреты семейного счастья Тимура Кизякова

Тимур Кизяков – без сомнения, главный специалист по семейным ценностям на отечественном ТВ. Визиты в гости к сотням знаменитостей в рамках программы "Когда все дома" и собственный опыт (жена и трое детей) позволили знаменитому журналисту сформулировать свои секреты счастья: "Семья – самый правильный вариант жизни".
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