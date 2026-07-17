Специалисты назвали признаки скорой поломки компьютера

О скором выходе из строя процессора компьютера можно узнать по ряду признаков, пишет портал BGR.«Отказ процессора обычно происходит внезапно и полностью, но могут быть признаки, указывающие на то, что стоит принять меры», — говорится в публикации.
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