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Аргументы и Факты

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Специалисты назвали признаки скорой поломки компьютера

Специалисты назвали признаки скорой поломки компьютера

О скором выходе из строя процессора компьютера можно узнать по ряду признаков, пишет портал BGR.«Отказ процессора обычно происходит внезапно и полностью, но могут быть признаки, указывающие на то, что стоит принять меры», — говорится в публикации.

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