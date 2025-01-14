Петербуржцы трех профессий кинулись искать новое место работы в праздники

Наиболее активными оказались IT-специалисты разных профилей. Аналитики назвали топ-3 профессий, представители которых активней других в конце 2024 и начале 2025 года искали новое место работы в Петербурге.
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