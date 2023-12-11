Прикольный калейдоскоп...

pretty -------------- ВИДЕО Такер Карлсон: В самом начале нам говорили, что наша поддержка позволит Украине победить Россию и не дать России вторгнуться в остальную Европу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Не выполните требования -лавочка прикроется". Путин выдвинул ультиматум нашим бывшим по мигрантам
- Если не начать сообща очищать страну от накипи, то дальше говорильни дело не пойдёт. Как, например, с «испуганными патриотами» массово возвращающимися в ненавистную им «рашку»
- Чей, говорите, друг? Новый президент Аргентины отказался от предвыборных обещаний и вновь развернулся к России, Китаю и БРИКС
Свежие комментарии