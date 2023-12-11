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Прикольный калейдоскоп...

Прикольный калейдоскоп...

pretty -------------- ВИДЕО Такер Карлсон: В самом начале нам говорили, что наша поддержка позволит Украине победить Россию и не дать России вторгнуться в остальную Европу.

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