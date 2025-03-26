ВСУ устроили штаб из алтаря храма в в селе Казачья Локня

ВСУ сделали штаб из алтаря храма великомученика Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Суджанского района, рассказал помощник начальника УФСИН России по Курской области, военный священник Александр Зинченко.
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