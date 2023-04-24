Политика Сегодня

1 210 подписчиков

Рябков: Россия прилагает все усилия для вызволения военнопленных

Рябков: Россия прилагает все усилия для вызволения военнопленных

Российская сторона делает все, чтобы вернуть на родину своих солдат, находящихся в плену на Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх