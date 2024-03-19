На вантовом мосту в Петербурге ремонтируют деформационный шов: он ждал 17 лет

Вот уже несколько дней петербургских водителей встречает пробка на вантовом мосту на внешнем кольце. И если раньше заторы здесь образовывались без видимых причин, теперь водителям хорошо видно, где идет ремонт.
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