"Они уйдут с рынка". Эксперт о предложении снизить стоимость поездки на такси

Президент НАС в беседе с amic.ru отметил, что подобные инициативы способны парализовать работу таксопарков Предложения российских законодателей об ограничении прибыли агрегаторов такси не сделают этот вид транспорта более доступным и грозят подорвать развитие рынка перевозок, рассказал amic.