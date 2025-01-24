"Они уйдут с рынка". Эксперт о предложении снизить стоимость поездки на такси

Президент НАС в беседе с amic.ru отметил, что подобные инициативы способны парализовать работу таксопарков Предложения российских законодателей об ограничении прибыли агрегаторов такси не сделают этот вид транспорта более доступным и грозят подорвать развитие рынка перевозок, рассказал amic.
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