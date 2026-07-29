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Chinese University Reviewing Gene Editing Research As Family Discloses Daughter's Death

Chinese University Reviewing Gene Editing Research As Family Discloses Daughter's Death

Chinese University Reviewing Gene Editing Research As Family Discloses Daughter's Death Authored by Melanie Sun via The Epoch Times, A top-tier Chinese university said on July 26 that it is investigating gene editing research by one of its researchers following reports that scientists treated a 6-year-old girl as part of their research, who died during the unprecedented human trial.

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