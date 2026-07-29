Chinese University Reviewing Gene Editing Research As Family Discloses Daughter's Death Authored by Melanie Sun via The Epoch Times, A top-tier Chinese university said on July 26 that it is investigating gene editing research by one of its researchers following reports that scientists treated a 6-year-old girl as part of their research, who died during the unprecedented human trial.
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