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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фридман допустил, что Никишин может остаться в «Каролине»: «Вопрос лишь в условиях контракта. В ближайшей перспективе возможность обмена не рассматривается»

Журналист Эллиотт Фридман поделился информацией вокруг защитника Александра Никишина . Российский хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента без контракта.

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