Мужчина погиб на территории Кировского завода в Петербурге. Это случилось днем 12 ноября. По данным Мойки78, 62-летний погибший был трактористом на производстве на проспекте Стачек.
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Мужчина погиб на территории Кировского завода в Петербурге. Это случилось днем 12 ноября. По данным Мойки78, 62-летний погибший был трактористом на производстве на проспекте Стачек.