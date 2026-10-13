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Газета.ру

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Воскобойник: смертность на Украине превысила рождаемость в 3,5 раза

Воскобойник: смертность на Украине превысила рождаемость в 3,5 раза

Смертность на Украине за первое полугодие 2026 года превысила рождаемость в 3,5 раза. Об этом заявил глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник в интервью порталу «Новости.

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