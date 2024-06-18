FT: Рютте обещал Орбану, что у Венгрии будет право не поддерживать Киев

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что у Венгрии будет право не участвовать в деятельности НАТО за пределами его территории в поддержку Украины, если он станет генеральным секретарем альянса, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
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