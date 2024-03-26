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Как отсрочить появление седины: Трихолог дала 3 полезных совета

Как отсрочить появление седины: Трихолог дала 3 полезных совета

По данным Daily Mail, избежать седины поможет отказ от сигарет и алкоголяБританский трихолог Ева Праудман рассказала, что сохранить натуральный цвет волос без седины возможно, но для этого стоит отказаться от вредных привычек и длительного пребывания на солнце.

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