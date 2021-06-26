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Шойгу передал привет всем, кто «трется» у границ России. «Кот в мешке» от министра обороны

Шойгу передал привет всем, кто «трется» у границ России. «Кот в мешке» от министра обороны

На днях Министр обороны Российской федерации выступил с заявлением, в котором открыто дал понять, что теперь Россия будет давать адекватный отпор каждому действию НАТО.

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