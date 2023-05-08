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Цензоры пытались запретить советскую комедию Леонида Гайдая «Кавказская пленница»

Цензоры пытались запретить советскую комедию Леонида Гайдая «Кавказская пленница»

Представители Государственного комитета СССР по кинематографии пытались запретить выход комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница».

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