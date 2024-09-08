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Царьград

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Не стоит ждать, что у ВСУ кончатся солдаты: "Мрачная картина" с Покровского направления. "Хуже всего" пришлось пехоте

Не стоит ждать, что у ВСУ кончатся солдаты: "Мрачная картина" с Покровского направления. "Хуже всего" пришлось пехоте

Западные издания сокрушаются по поводу обстановки в ВСУ – солдаты загнаны в угол, с одной стороны нашими солдатами, с другой – собственным командованием.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Так и хочется спросить, кто же там держит оборону и контратакует. Автор, там что капитуляция на носу? На Покровском направлении мы с явным численном перевесе и во всём другом, а фронт то они держат. Не всё там так просто.
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