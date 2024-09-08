Не стоит ждать, что у ВСУ кончатся солдаты: "Мрачная картина" с Покровского направления. "Хуже всего" пришлось пехоте

ГБ

Геннадий Бережнов

Так и хочется спросить, кто же там держит оборону и контратакует. Автор, там что капитуляция на носу? На Покровском направлении мы с явным численном перевесе и во всём другом, а фронт то они держат. Не всё там так просто.