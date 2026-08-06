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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о будущем автоспорта в Нидерландах: «Популярность зачастую зависит от появления новых талантов. Будем надеяться, что кто-то из них сумеет пробиться в «Ф-1»

Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился мнением о том, что будет происходить с развитием автоспорта в Нидерландах.

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