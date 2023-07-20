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Goldman Sachs теряет квартальную прибыль

Американский банк Goldman Sachs выпустил отчетность за второй квартал 2023 года. Инвесторы внимательно наблюдали за ее публикацией, предупрежденные инсайдерами о попытках крупнейшей финорганизиции, улучшить результаты в конце отчетного периода.

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