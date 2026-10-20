Профессиональная бодибилдерша Марианна фон Гирке из Чили неожиданно скончалась в 40 лет — она умерла всего через пару недель после выступления на «Мистере Олимпия», который также называют главным мировым подиумом.
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