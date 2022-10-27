Рогов заявил, что Запорожскую АЭС можно оперативно ввести в эксплуатацию при необходимости

Атомная электростанция в Запорожской области может быть оперативно запущена в случае необходимости. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
Атомная электростанция в Запорожской области может быть оперативно запущена в случае необходимости. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
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