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Депутат Шеремет: план Гордона* по Украине липа и плод больного воображения

Депутат Шеремет: план Гордона* по Украине липа и плод больного воображения

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Крыма Михаил Шеремет назвал представленный план по прекращению конфликта на Украине киевским журналистом Дмитрием Гордоном* липой и плодом больного воображения.

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