Депутат Шеремет: план Гордона* по Украине липа и плод больного воображения

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Крыма Михаил Шеремет назвал представленный план по прекращению конфликта на Украине киевским журналистом Дмитрием Гордоном* липой и плодом больного воображения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии