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«МЮ» не купит форварда зимой, если Роналду останется

«Манчестер Юнайтед» не купит форварда зимой, если Криштиану Роналду останется. Manchester Evening News сообщает, что «Ман Юнайтед» не будет приобретать нападающего в зимнее трансферное окно в случае, если 37-летний форвард продолжит выступать за команду.

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