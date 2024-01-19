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Под влиянием стихии: мощный снегопад парализовал движение в Москве и области

Под влиянием стихии: мощный снегопад парализовал движение в Москве и области

Ураганный снегопад обрушился на Центральную Россию. В Москве всего за несколько часов выпало восемь сантиметров осадков, а на юне города этот объем достиг двенадцати сантиметров, что по словам синоптиков, близко к годовому рекорду.

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