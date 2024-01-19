Под влиянием стихии: мощный снегопад парализовал движение в Москве и области

Ураганный снегопад обрушился на Центральную Россию. В Москве всего за несколько часов выпало восемь сантиметров осадков, а на юне города этот объем достиг двенадцати сантиметров, что по словам синоптиков, близко к годовому рекорду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии