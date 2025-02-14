Успехи России Так называемый «историк моды» Александр Васильев, который долго и занудно вёл на «Первом канале» свою передачу «Модный приговор», теперь радуется тому, что у него и за бугром всё хорошо, что он «заработал на 6 домов» по всему свету, и «не нуждается поэтому в возвращении в Россию».